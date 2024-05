Workcube Catalyst er den største, nyeste og ultimative destination for virksomhedssoftware i nutidens verden. Workcube Catalyst har forretningsmodeller og kreative tilgange, der er specielt designet til at hjælpe dig med at administrere og organisere din virksomhed bedre. Workcube Catalyst giver dig de mest omfattende virksomhedsstyringssoftwarefunktioner i cloudmiljøet. Workcube Catalyst er udviklet med et holistisk synspunkt. Du kan finde alle funktioner i ERP, CRM, Human Resource Management, Project Management, Physical Asset Management, Content Management, B2B, B2C Management-funktioner og Samarbejds- og kommunikationsværktøjer på en integreret og alt sammen på én måde. Du starter med det, du har brug for i dag og fortsætter med at tilføje nye funktioner og moduler i takt med din virksomheds skiftende behov. Workcube Catalyst er 100 % internetbaseret og arbejder på cloud-arkitektur. Du kan bruge Workcube Catalyst enten gennem brugerbaserede månedlige abonnementsgebyrer eller med ubegrænset bruger-on-premise-licens til din server. Medarbejdere, forretningspartnere og kunder får sikkert adgang til systemet med en computer, tablet eller smartphone uden at skulle installere nogen programmer. De udfører deres arbejde, kommunikerer og samarbejder med hinanden. I modsætning til traditionelle ERP-implementeringer, der holder i måneder eller endda år, er en kort træning nok til at få Workcube Catalyst til at fungere for din virksomhed. Workcube Catalyst giver dig mulighed for at bruge din software uden at være afhængig af tredjeparter, takket være værktøjssættene inkluderet i Workcube Catalyst. Med sine webtjenester og integrationsværktøjer udveksler Workcube Catalyst data sikkert med andre applikationer. Der er logistikvirksomheder, banker og e-forvaltningsapplikationer, der kan integreres direkte. Den åbne struktur giver Workcube Catalyst mulighed for at integrere mange populære applikationer såsom MS Exchange, Google, Office Live, Facebook, Twitter, Alibaba, Amazon og eBay.

Websted: workcube.com

