AXOMO er en swag management løsning designet til at tilbyde belønninger, der gør et varigt indtryk. Forskning viser, at 52 % af mærkevareudstyr bliver foræret eller smidt ud på 30 dage – dine mennesker (og planeten) fortjener bedre. Vores brandbutiksplatform er skræddersyet til at forbedre bæredygtighedsinitiativer og booste begejstring ved at give folk chancen for at vælge mærkevareudstyr, der resonerer med dem. Bring din ideelle virksomhedsgavestrategi ud i livet med automatisk tilbagevendende butikskredit, budgetter til at spore udgifter for forskellige grupper eller lokationer, dybdegående brugerengagementdata og mere. Vi tilbyder unikke fordele, herunder on-demand-produktion, bulkbesparelser og lager, produktkvalitetsgaranti, on-site kundeserviceteam og pre-lancering onboarding-proces. Efterhånden som fremtiden for virksomheders swag skifter til at prioritere fjerndistribution og give en bedre end gennemsnittet medarbejderbelønningsoplevelse, er vi her hvert skridt på vejen for at bringe vores kunders virksomhedsgavestrategier ud i livet.

