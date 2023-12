Kotis Design

Vi er en brancheførende swag-udbyder og en teknologipartner, der tilbyder en skalerbar e-handelsplatform til at hjælpe brands med at skabe, sælge og sende swag over hele verden. Fra HR-teams til salgs- og marketingsekvenser hjælper vi med at integrere og distribuere swag i din arbejdsgang. Vi laver swag, som folk faktisk vil have på og bruge. Udnyt vores prisvindende produktdesign med en robust lager- og leveringsløsning. Vores to, USA-baserede faciliteter kombineret med et netværk af oversøiske fabrikker kan sende varer rundt i verden. Veltimede brandede merchandise kan fordoble eller tredoble din salgsmulighedsværdi. Vores Salesforce- og Shopify-integrationer giver dig mulighed for at sende merchandise, når det giver mening, ved at bruge vores lager- og leveringsteams. Intet behov for et swag-skab! Lad os bygge fantastisk merch sammen.

