Hos PFL er vi specialiseret i at skabe datadrevet direct mail, der leverer autentiske øjeblikke og forstærker vækst for organisationer. Med en dokumenteret track record af succes for nogle af de største brands i verden, bringer vi den måling, personalisering og forudsigelighed, du forventer af digital markedsføring, til verden af ​​direct mail. Vores one-stop-shop tilgang forenkler eksekveringsprocessen og styrer alt fra strategi og produktion til levering og måling. Vi bruger digitale taktikker parret med mindeværdige direkte mail-berøringer, fra postkort og breve til 3-D-mailere med logoelementer, for at øge engagementet og skabe resultater. Vi udnytter kraften i dine data til at personalisere kampagner i enhver skala, fra hundreder til millioner, og sikrer, at dine kunder modtager relevante og personlige beskeder. Plus, vores platform integreres med din CRM/MAP, så du nemt kan måle direct mail-ydelse og ROI. Lad os hjælpe dig med at få dine kunder til at smile med direct mail, der er engagerende, personligt og målbart.

Websted: pfl.com

