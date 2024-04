Swageazy er Indiens førende platform til håndtering af firmagaver, som forenkler besværet med kuration, indkøb, udskrivning og opfyldelse af firma- og begivenhedsswag. En brugervenlig og brancheagnostisk løsning, der er betroet af 300+ virksomhedsvirksomheder som Coursera, LinkedIn, Amazon, Wipro, PhonePe og flere for at øge brandets synlighed og engagement blandt deres arbejdsstyrke og kunder via brandede merchandise, præfabrikerede brugerdefinerede kits osv. Støttet af marquee VC'er som Info Edge Ventures, Anicut Capital, Huddle Ventures og 3+ grundlæggere - Dhruv Toshniwal fra The Pant Projects, Kartik Mandaville fra Springworks og Ankur Aggarwal fra Dunzo.

Kategorier :

Websted: swageazy.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Swageazy. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.