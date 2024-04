Incortas åbne dataleveringsplatform forenkler adgangen til data fra flere komplekse virksomhedssystemer for at låse op for den fulde værdi af organisationsdata, hvilket gør dem let tilgængelige for analyse. Støttet af GV, Kleiner Perkins, M12, Prysm Capital, Telstra Ventures og Sorenson Capital, giver Incorta de mest fremadskuende virksomheder i stand til at tackle deres hårdeste dataudfordringer, fra innovatører i mellemmarkedet til Fortune 1000-kategoriledere som Broadcom, Comcast, og Shutterfly. Besøg www.incorta.com for mere information.

Kategorier :

Websted: incorta.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Incorta. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.