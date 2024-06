AVOXI, en global kommunikationsplatform, leverer tale-, besked- og kontaktcenterløsninger - alt sammen inden for én platform. Ved at give internationale virksomheder den lokale tilstedeværelse, de har brug for for nemt at skalere med deres kunder, tilbyder AVOXI funktionsrig stemmeteknologi med uovertruffen dækning, kvalitet og pålidelighed. AVOXIs agile cloud-platform, der driver 7.000 kunder på tværs af 170+ lande og driver over 50+ millioner interaktioner hvert år, giver kunderne mulighed for at integrere med de teknologier, der betyder mest. Få den globale stemmesoftware, som virksomheder stoler på for at holde deres kommunikation kørende. Gå globalt, ring lokalt med AVOXI i dag. Lær mere på www.avoxi.com.

