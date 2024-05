Samarbejd med tillid. AvePoint leverer den mest avancerede platform til at optimere SaaS-drift og sikre samarbejde. Over 17.000 kunder verden over stoler på vores løsninger til at modernisere den digitale arbejdsplads på tværs af Microsoft, Google, Salesforce og andre samarbejdsmiljøer. AvePoints globale kanalpartnerprogram omfatter over 3.500 administrerede tjenesteudbydere, værditilvækstforhandlere og systemintegratorer, med vores løsninger tilgængelige på mere end 100 cloudmarkedspladser. AvePoint blev grundlagt i 2001 og er fem gange verdensomspændende Microsoft Partner of the Year og har hovedkontor i Jersey City, New Jersey.

Websted: avepoint.com

