Creative Virtual er en samtale-AI-leder, der er anerkendt i branchen for vores næsten to årtiers erfaring og uovertrufne ekspertise. Vores innovative V-Person™ virtuelle agent, chatbot og live chat-løsninger samler mennesker og AI for at levere problemfri, personlig og skalerbar digital support til kunder og medarbejdere. Førende globale organisationer stoler på vores prisvindende teknologi og ekspertrådgivning for at forbedre deres supportoplevelse, reducere omkostninger, øge salget og opbygge varemærkeloyalitet. Vores globale team og omfattende partnernetværkssupport installerer over hele verden på over 37 sprog, hvilket giver både lokaliseret samarbejde og international indsigt. Creative Virtual har hovedkontor i Storbritannien med aktiviteter i USA, Australien, Indien, Singapore og Hong Kong.

Websted: creativevirtual.com

