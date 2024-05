Adauris er et audio-AI-firma, der tilbyder end-to-end generativ lydproduktion for nogle af de største digitale medievirksomheder i verden, herunder Dezeen og The Stanford Daily. Hver dag bruger snesevis af globalt anerkendte brands Adauris' platform til at genbruge skrevet indhold og udvide deres distribution. Nogle af dens iøjnefaldende funktioner inkluderer: * Fortællinger af høj kvalitet: Ved at udnytte kunstig intelligens producerer Ad Auris klare og naturligt lydende lydversioner af artikler. * Forskellige stemmemuligheder: Vælg mellem en række premium-stemmer, der passer til dine præferencer. * Flersproget support: Ad Auris, der henvender sig til et globalt publikum, understøtter flere sprog. * Tilpasset afspilning: Juster hastigheden og tonen i fortællingen efter din smag. * Integration med populære platforme: Distribuer dit lydindhold på platforme som Spotify og Apple Podcasts. * Analytics Dashboard: Spor ydeevnen og engagementet af dit lydindhold. * CMS-integrationer: Integrer problemfrit med dit indholdsstyringssystem. * Tilgængelighed: Gør indhold mere tilgængeligt for personer med synshandicap eller læsevanskeligheder.

Websted: adauris.ai

