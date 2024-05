Listen2It genererer automatisk en lydversion af tekstindhold på få sekunder. Ved at vælge mellem mere end 600 naturtro tekst- og talestemmer på 75 forskellige sprog, kan brugerne give deres brand en unik stemme. Derudover giver listen2It fuld kontrol til brugeren for at tilpasse avancerede kontroller som tonehøjde, hastighed, tone og skabe millioner af stemmekombinationer. Den byder også på en præbygget lydafspiller med design, farver og knapper, der kan tilpasses til mærket. Det kan nemt integreres ved blot at indlejre koden på hjemmesiden eller aktivere et plugin i indholdsstyringssystemet. Listen over superfunktioner slutter ikke her. Brugere kan også indsamle nøgleindsigt og analyser for at se, hvordan deres lyd performer, hvilket hjælper dem med at optimere lydindhold og engagere et større publikum."

