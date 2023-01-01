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Shell Shockers

Shell Shockers

shellshock.io

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Shell Shockers على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Shellshock.io هي لعبة متصفح مجانية تقدمها لك شركة Blue Wizard Digital، وهي منشئي الألعاب الرائعة الأخرى مثل Friday the 13th: Killer Puzzle وbasketbros.io Merc.Zone وSlayaway Camp والمزيد! العب Shell Shockers الآن - لم تبدو ألعاب إطلاق النار المجانية بهذه الجودة من قبل!

الموقع الإلكتروني: shellshock.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Shell Shockers. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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