WebCatalog
Quordle

Quordle

merriam-webster.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Quordle على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اختبر مهاراتك وحل أربع كلمات في وقت واحد! لديك 9 تخمينات لحل الكلمات الأربع. يتوفر Quordle جديد كل يوم لحله.

الموقع الإلكتروني: merriam-webster.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Quordle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Quordie

Quordie

quordle.com

Gold Miner

Gold Miner

poki.com

World Tower FRVR

World Tower FRVR

wordtower.frvr.com

Fast Typer

Fast Typer

poki.com

NYTimes Crosswor‪d‬

NYTimes Crosswor‪d‬

nytimes.com

4 Pics 1 Word

4 Pics 1 Word

poki.com

NYTimes Sudoku

NYTimes Sudoku

nytimes.com

Zombie Rush

Zombie Rush

poki.com

Brain Quiz 3D

Brain Quiz 3D

poki.com

Math Trivia Live

Math Trivia Live

poki.com

Word Slide

Word Slide

poki.com

Brain Test: Tricky Puzzles

Brain Test: Tricky Puzzles

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية