Kotaku هو موقع ويب ومدونة لألعاب الفيديو تم إطلاقه في الأصل عام 2004 كجزء من شبكة Gawker Media. من بين المساهمين السابقين البارزين في الموقع لوك سميث، وسيسيليا داناستاسيو، وتيم روجرز، وجيسون شراير.

الموقع الإلكتروني: kotaku.com

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