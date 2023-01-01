Friday Night Funkin (غالبًا ما يتم اختصارها إلى FNF) هي لعبة إيقاعية مفتوحة المصدر للتبرع تم إصدارها لأول مرة في عام 2020 من أجل ازدحام اللعبة.

الموقع الإلكتروني: github.com

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