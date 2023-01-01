WebCatalog
Food Tycoon FRVR

Food Tycoon FRVR

foodtycoon.frvr.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Food Tycoon FRVR على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

العملاء لن يتوقفوا عن القدوم! ابدأ في تقديم المشروبات وطهي أفضل وجباتك وبناء إمبراطورية الطعام الخاصة بك!

الموقع الإلكتروني: foodtycoon.frvr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Food Tycoon FRVR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Cooking Fast Halloween

Cooking Fast Halloween

poki.com

Cooking Fast

Cooking Fast

poki.com

Cookin' Truck

Cookin' Truck

poki.com

Funny Food Duel

Funny Food Duel

poki.com

Kate's Cooking Party

Kate's Cooking Party

poki.com

Finn's Fantastic Food Machine

Finn's Fantastic Food Machine

poki.com

Papa's Burgeria

Papa's Burgeria

poki.com

Ski FRVR

Ski FRVR

ski.frvr.com

Gold Digger FRVR

Gold Digger FRVR

golddigger.frvr.com

Restaurant and Cooking

Restaurant and Cooking

poki.com

Merge Tycoon

Merge Tycoon

poki.com

Chopstick Cooking

Chopstick Cooking

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية