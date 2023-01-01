WebCatalog
Zoho Payroll

Zoho Payroll

zoho.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zoho Payroll على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

كشوف المرتبات مصممة لبناء مكان عمل أفضل

الموقع الإلكتروني: zoho.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zoho Payroll. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Zoho Workplace

Zoho Workplace

accounts.zoho.com

Zoho BackToWork

Zoho BackToWork

accounts.zoho.com

BuildEye

BuildEye

app.build-eye.com

Zoho People

Zoho People

accounts.zoho.com

Zoho Subscriptions

Zoho Subscriptions

accounts.zoho.com

GreenSlate

GreenSlate

app.gslate.com

Insta360

Insta360

insta360.com

KashFlow Payroll

KashFlow Payroll

go.kashflowpayroll.com

Workplace Chat

Workplace Chat

work.workplace.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

accounts.zoho.com

factoHR

factoHR

app.factohr.com

SurePayroll

SurePayroll

secure.surepayroll.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية