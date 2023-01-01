WebCatalog
ZDF

ZDF

zdf.de

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ZDF على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

شاهد جميع مقاطع الفيديو والبث المباشر في ZDFmediathek - متاح دائمًا وتفاعلي! اكتشف الأفلام والمسلسلات والأحداث الرياضية والأفلام الوثائقية وغير ذلك الكثير!

الموقع الإلكتروني: zdf.de

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ZDF. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Humbee

Humbee

cloud.humbee.de

TVNOW

TVNOW

tvnow.de

mobiliteit.lu

mobiliteit.lu

mobiliteit.lu

MagentaTV

MagentaTV

web.magentatv.de

SRF News

SRF News

srf.ch

SRF Meteo

SRF Meteo

srf.ch

FAZ.NET

FAZ.NET

faz.net

Digi4school

Digi4school

digi4school.at

SRF Sport

SRF Sport

srf.ch

STRATO

STRATO

webmail.strato.de

eBay Switzerland

eBay Switzerland

ebay.ch

20 Minuten CH

20 Minuten CH

20min.ch

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية