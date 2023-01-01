WebCatalog
Zauru

Zauru

zauru.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zauru على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعمل Zauru ERP/CRM على تبسيط جميع عمليات شركتك ورقمنتها بطريقة يسهل الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان.

الموقع الإلكتروني: zauru.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zauru. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Action Sales

Action Sales

actionsales.com.ar

Shopee Colombia

Shopee Colombia

shopee.com.co

Shopee España

Shopee España

shopee.es

Soracontratos

Soracontratos

sora.mx

Ecuafact

Ecuafact

ecuafact.com

Chipax

Chipax

chipax.com

Rankmi

Rankmi

rankmi.com

Shopee Chile

Shopee Chile

shopee.cl

Shopee Mexico

Shopee Mexico

shopee.com.mx

Clan RTVE

Clan RTVE

rtve.es

FolderERP

FolderERP

foldererp.com

Telemundo

Telemundo

telemundo.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية