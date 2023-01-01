ستساعدك هذه الخدمة على طلب سيارة أجرة رسمية غير مكلفة بسرعة باستخدام الموقع أو تطبيق الهاتف المحمول. ستصل سيارة الأجرة خلال 7 دقائق. الدفع نقدًا أو بالبطاقة.

الموقع الإلكتروني: taxi.yandex.com

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