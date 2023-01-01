اكتشف Cabify، تطبيق النقل الذي يتيح لك التجول في المدينة بسيارات خاصة مع سائق، مع أعلى مستويات الجودة من الخدمة ومعايير السلامة العالية. وفي غضون دقائق قليلة، سيكون لديك سيارة مع سائق أو سيارة أجرة تنتظرك لتأخذك إلى أي مكان تريده.

الموقع الإلكتروني: cabify.com

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