WebCatalog
Xchart.com

Xchart.com

manager.xchart.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الطيار الآلي لمخططات التخدير برنامج رسم التخدير الذي يجمع بين التحكم في السجل الورقي وكفاءة التشغيل الآلي. يعتقد مقدمو التخدير أنه يتعين عليهم الاختيار بين التقاط المؤشرات الحيوية التلقائية والتحكم في البيانات الموجودة في سجلاتهم. لقد تم دفعهم إلى الاعتقاد بأن برنامج التخدير يشبه الشرطي أكثر من كونه صديقًا. لقد تم دفعهم إلى الاعتقاد بأن البرمجيات يجب أن تكون صعبة التعلم. يهدف Xchart إلى تغيير كل ذلك.

الموقع الإلكتروني: xchart.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Xchart.com. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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