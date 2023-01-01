Xchart.com

الطيار الآلي لمخططات التخدير برنامج رسم التخدير الذي يجمع بين التحكم في السجل الورقي وكفاءة التشغيل الآلي. يعتقد مقدمو التخدير أنه يتعين عليهم الاختيار بين التقاط المؤشرات الحيوية التلقائية والتحكم في البيانات الموجودة في سجلاتهم. لقد تم دفعهم إلى الاعتقاد بأن برنامج التخدير يشبه الشرطي أكثر من كونه صديقًا. لقد تم دفعهم إلى الاعتقاد بأن البرمجيات يجب أن تكون صعبة التعلم. يهدف Xchart إلى تغيير كل ذلك.

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