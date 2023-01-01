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Xactly

Xactly

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الموقع الإلكتروني: xactlycorp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Xactly على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

القدرة على التنبؤ. الربحية. المرونة. قم بتحويل عمليات إيرادات شركتك إلى محركات إيرادات ذكية. التكيف مع ظروف السوق المتغيرة مع زيادة الإيرادات والأرباح. مرحبًا بك في منصة الإيرادات الذكية الخاصة بـ Xactly

الموقع الإلكتروني: xactlycorp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Xactly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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