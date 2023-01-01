WebCatalog
Writetone

Writetone

writetone.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Writetone على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

كل موقف يتطلب لهجة مختلفة من التعبير. تعتبر النغمة الرسمية مناسبة لتقرير الأعمال، بينما تكون النغمة غير الرسمية أكثر ملاءمة لرسالة بريد إلكتروني ودية. Writetone هو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدتك في اختيار النغمة المناسبة لكتابتك

الموقع الإلكتروني: writetone.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Writetone. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Boo.ai

Boo.ai

boo.ai

Quicklines

Quicklines

quicklines.ai

Wisio

Wisio

wisio.app

Docus

Docus

docus.ai

Grantable

Grantable

grantable.co

Balto

Balto

balto.ai

Sybill

Sybill

sybill.ai

Kili

Kili

kili.so

Heyday

Heyday

heyday.xyz

Proddy.io

Proddy.io

proddy.io

Writepaw

Writepaw

writepaw.com

Katch

Katch

gokatch.ai

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية