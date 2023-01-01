كل موقف يتطلب لهجة مختلفة من التعبير. تعتبر النغمة الرسمية مناسبة لتقرير الأعمال، بينما تكون النغمة غير الرسمية أكثر ملاءمة لرسالة بريد إلكتروني ودية. Writetone هو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدتك في اختيار النغمة المناسبة لكتابتك

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