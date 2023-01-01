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WPFR

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الموقع الإلكتروني: wpfr.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WPFR على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

WordPress Francophone هي الجمعية الرسمية التي تمثل مجتمع WordPress في العالم الناطق بالفرنسية منذ عام 2008.

الموقع الإلكتروني: wpfr.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WPFR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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