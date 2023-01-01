WebCatalog
AtikTeam

AtikTeam

web.atikteam.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AtikTeam على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

AtikTeam عبارة عن منصة لإدارة المشاريع التعاونية + سهلة + سريعة + آمنة

الموقع الإلكتروني: atikteam.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AtikTeam. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Elevo

Elevo

app.elevo.fr

Interstis

Interstis

plateforme.interstis.fr

HERAW

HERAW

heraw.com

Skello

Skello

app.skello.io

SkillsBoard

SkillsBoard

skillsboard.io

Kiwili

Kiwili

kiwili.com

AssoConnect

AssoConnect

app.assoconnect.com

Alphorm

Alphorm

alphorm.com

AR24

AR24

app.ar24.fr

ComptaCom

ComptaCom

app.compta.com

MateoNet

MateoNet

web.mateonet.cl

Loqualist

Loqualist

pro.loqualist.fr

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية