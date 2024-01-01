WhatsForm

WhatsForm

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: whatsform.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WhatsForm على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Create a form for free & Get data directly to WhatsApp from the customer

الموقع الإلكتروني: whatsform.com

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