أحدث الحلول اللوجستية الإلكترونية المتاحة لأي بائع تجزئة عبر الإنترنت تساعد Webshippy التجار عبر الإنترنت على خدمة عملائهم على أعلى مستوى من خلال أول شبكة مركزية روبوتية في المنطقة، وحلول برمجيات لوجستية إلكترونية قابلة للتأجير وسوق دروبشيبينغ.

الموقع الإلكتروني: webshippy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Webshippy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.