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WaniKani

WaniKani

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: wanikani.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WaniKani على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

WaniKani هو تطبيق ويب ياباني لتعلم الجذور والكانجي والمفردات يستخدم فن الإستذكار وSRS لجعل تعلم الكانجي أمرًا بسيطًا.

الموقع الإلكتروني: wanikani.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WaniKani. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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