WebCatalog
Воля TV

Воля TV

tv.volia.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Воля TV على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

سينما وتلفزيون متميزة لكل الأذواق. كل هذا على قناة Volya TV.

الموقع الإلكتروني: tv.volia.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Воля TV. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

МТС Live

МТС Live

live.mts.ru

TV Guide

TV Guide

tvguide.com

TV+

TV+

web.tvplus.com.tr

Pluto TV

Pluto TV

pluto.tv

TV Insider

TV Insider

tvinsider.com

Zapping TV

Zapping TV

app.zappingtv.com

TV Time

TV Time

tvtime.com

Bell Fibe TV

Bell Fibe TV

tv.bell.ca

TV Tech

TV Tech

tvtechnology.com

네이버 TV

네이버 TV

tv.naver.com

Yacine TV

Yacine TV

yacine.yacine-tv.com

IMDb TV

IMDb TV

amazon.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية