WebCatalog
Voicera

Voicera

voicera.co

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Voicera على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أعط صوتًا لمقالاتك ومدوناتك. قم بإنشاء إملاء صوتي حقيقي لمدوناتك ومقالاتك بنقرة واحدة. تضمين الصوت في المحتوى الخاص بك. زيادة تفاعل المستخدمين.

الموقع الإلكتروني: voicera.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Voicera. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

AiProlific

AiProlific

aiprolific.com

BrandBuzz

BrandBuzz

brandbuzz.ai

CopyGen

CopyGen

copygen.pro

Ursule.io

Ursule.io

ursule.io

Typecast

Typecast

typecast.ai

AIAM

AIAM

geeklab.dev

GistReader

GistReader

gistreader.com

Automata

Automata

byautomata.io

AI Majic

AI Majic

aimajic.com

Arcade

Arcade

arcade.software

GPTVoicer

GPTVoicer

gptvoicer.com

Rungway

Rungway

rungway.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية