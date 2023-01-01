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Virtual Yard New Zealand

Virtual Yard New Zealand

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الموقع الإلكتروني: virtualyard.co.nz

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Virtual Yard New Zealand على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نظام الوكالة الذي يعمل. برنامج إدارة الموزعين المعتمد على السحابة في نيوزيلندا. السيارات أو الشاحنات الصغيرة أو الشاحنات أو الدراجات النارية أو الكرفانات أو القوارب أو المقطورات أو الطائرات أو معدات المصانع.

الموقع الإلكتروني: virtualyard.co.nz

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Virtual Yard New Zealand. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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