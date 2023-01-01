WebCatalog
Vidnoz

Vidnoz

vidnoz.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Vidnoz على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Vidnoz هي الشركة الرائدة في مجال توفير أدوات إنشاء الفيديو المجانية عبر الإنترنت، مدفوعة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية. استخدم Vidnoz AI وVidnoz Flex لإنشاء مقاطع فيديو فائزة!

الموقع الإلكتروني: vidnoz.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Vidnoz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Wisecut

Wisecut

wisecut.video

Biteable

Biteable

biteable.com

Rotor Videos

Rotor Videos

rotorvideos.com

Visla

Visla

visla.us

Retention Science

Retention Science

retentionscience.com

KreadoAI

KreadoAI

kreadoai.com

Blurams

Blurams

blurams.com

Runway

Runway

runwayml.com

Windsor

Windsor

windsor.io

WriteSparkle

WriteSparkle

writesparkle.ai

Animoto

Animoto

animoto.com

Podcastle

Podcastle

podcastle.ai

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية