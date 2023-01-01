WebCatalog
Visla

Visla

app.visla.us

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Visla على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مولد الفيديو بالذكاء الاصطناعي. تستخدم ميزة مولد الفيديو AI من Visla الذكاء الاصطناعي لتحويل أفكارك بسرعة وسهولة إلى مقاطع فيديو مذهلة بصريًا. إنشاء قصص مقنعة بكل سهولة. تعرف على المزيد حول هذه الأداة المبتكرة اليوم وشاهد الفارق الذي يمكن أن يحدثه الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: visla.us

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Visla. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

The Dodo

The Dodo

thedodo.com

Quinvio

Quinvio

app.quinv.io

FiveThirtyEight

FiveThirtyEight

fivethirtyeight.com

Proust

Proust

proust.app

Video Highlight

Video Highlight

videohighlight.com

Blaze SQL

Blaze SQL

blazesql.com

Artsmart.ai

Artsmart.ai

artsmart.ai

ContentGeni

ContentGeni

app.contentgeni.com

MarketMuse

MarketMuse

app.marketmuse.com

2short.ai

2short.ai

app.2short.ai

Typingflow

Typingflow

typingflow.app

Focia

Focia

app.focia.io

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية