سيساعدك هذا الموقع على إنشاء أقراص DVD أو Blu-ray أو AVI أو MKV أو MP4 الخاصة بك والتي يمكن تشغيلها على هاتفك المحمول أو مشغل DVD المستقل أو مشغل Blu-ray أو مركز الوسائط أو الجهاز المحمول من أي مصادر فيديو مثل الفيديو عبر الإنترنت، DVD، AVCHD، VHS، DV أو الأفلام التي تم تنزيلها مثل MKV، MP4، WMV، AVI.

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