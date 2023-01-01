WebCatalog
VideoHelp

VideoHelp

videohelp.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من VideoHelp على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

سيساعدك هذا الموقع على إنشاء أقراص DVD أو Blu-ray أو AVI أو MKV أو MP4 الخاصة بك والتي يمكن تشغيلها على هاتفك المحمول أو مشغل DVD المستقل أو مشغل Blu-ray أو مركز الوسائط أو الجهاز المحمول من أي مصادر فيديو مثل الفيديو عبر الإنترنت، DVD، AVCHD، VHS، DV أو الأفلام التي تم تنزيلها مثل MKV، MP4، WMV، AVI.

الموقع الإلكتروني: videohelp.com

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