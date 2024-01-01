Venue

Venue

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: venue.live

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Venue على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

التواصل على نطاق واسع، حلها. يسهّل Venue على الفرق سريعة النمو استضافة وتنظيم ومشاركة جميع الفعاليات والندوات عبر الإنترنت وأحداث الفريق المهمة - كل ذلك في مكان واحد.

الموقع الإلكتروني: venue.live

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Venue. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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