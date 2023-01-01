بيئة تطوير متكاملة من الجيل التالي لخدماتك في السحابة. قم بالبناء بشكل أسرع، وقم ببناء المزيد باستخدام بيئة التطوير المتكاملة (IDE) التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

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