Ukrinform
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الموقع الإلكتروني: ukrinform.de
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ukrinform على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أخبار أوكرانيا والعالم - الأخبار الحالية والأخبار اليومية والسياسة والأعمال والأخبار الاجتماعية والثقافة والرياضة والأخبار العالمية - تعمل على مدار الساعة باللغات الأوكرانية والروسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية.
الموقع الإلكتروني: ukrinform.de
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