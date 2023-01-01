يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من UCAS على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

تربط UCAS الناس بالجامعة، وتنشر الدراسات الجامعية بما في ذلك تدريب المعلمين والتدريب المهني والتدريب الداخلي. ابحث عن جميع المعلومات اللازمة لخطوتك التالية.

الموقع الإلكتروني: ucas.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ UCAS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.