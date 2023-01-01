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UCAS

UCAS

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الموقع الإلكتروني: ucas.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من UCAS على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تربط UCAS الناس بالجامعة، وتنشر الدراسات الجامعية بما في ذلك تدريب المعلمين والتدريب المهني والتدريب الداخلي. ابحث عن جميع المعلومات اللازمة لخطوتك التالية.

الموقع الإلكتروني: ucas.com

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