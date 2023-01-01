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Twine

Twine

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: twine.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Twine على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ادخر واستثمر فيما يهم. ابدأ في دقائق وقم بالحفظ تلقائيًا. متوفر على نظام iOS. بدعم من جون هانكوك و150 عامًا من الخبرة.

الموقع الإلكتروني: twine.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Twine. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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