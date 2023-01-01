WebCatalog
TUI

TUI

tui.co.uk

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TUI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

عش سعيدًا مع عطلة TUI. ATOL محمية، وودائع منخفضة، وآلاف من الأماكن المجانية للأطفال متاحة. تطبق الشروط والأحكام.

الموقع الإلكتروني: tui.co.uk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TUI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Clearpay

Clearpay

clearpay.co.uk

CSCARTINDIA

CSCARTINDIA

cscartindia.com

LedgerX

LedgerX

ledgerx.com

Magni Markets

Magni Markets

magnimarkets.com

eDreams

eDreams

edreams.com

BackerBit Creator

BackerBit Creator

backerkit.com

Opodo

Opodo

opodo.com

TVNZ+

TVNZ+

tvnz.co.nz

MoneyTap

MoneyTap

moneytap.com

Punchbowl

Punchbowl

punchbowl.com

Flysera

Flysera

flysera.com

Nomad List

Nomad List

nomadlist.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية