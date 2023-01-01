بدائل - Google Translation Hub

DeepL Translator

deepl.com

DeepL Translator هي خدمة ترجمة آلية عصبية مجانية تم إطلاقها في 28 أغسطس 2017 وتم تطويرها بواسطة DeepL GmbH (Linguee)، ومقرها في كولونيا، ألمانيا. لقد تلقت صحافة إيجابية تؤكد أنها أكثر دقة ودقة من خدمة الترجمة من Google. تقدم DeepL حاليًا ترجمات بين اللغات الـ 11 التالية و110 زوجًا من اللغات: الصينية...