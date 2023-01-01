WebCatalog

Tourify

Tourify

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: tournifyapp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tourify على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Tournify هو تطبيق ويب سهل الاستخدام لإدارة بطولتك: بدءًا من التسجيل وحتى حفل توزيع الجوائز

الموقع الإلكتروني: tournifyapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tourify. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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