Thingiverse من MakerBot هو مجتمع لاكتشاف الأشياء القابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد وصنعها ومشاركتها.

الموقع الإلكتروني: thingiverse.com

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