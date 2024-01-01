The Events Calendar

The Events Calendar

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الموقع الإلكتروني: theeventscalendar.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Events Calendar على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

📆 The best calendar, ticketing, & event management solutions for WordPress. ⭐️

الموقع الإلكتروني: theeventscalendar.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Events Calendar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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