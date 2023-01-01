The Economist هي صحيفة أسبوعية دولية تُطبع على شكل مجلة وتُنشر رقميًا وتركز على الشؤون الجارية والأعمال الدولية والسياسة والتكنولوجيا. مقرها في لندن، وتعود ملكية الصحيفة لمجموعة الإيكونوميست، ولها مكاتب تحريرية أساسية في الولايات المتحدة، وكذلك عبر المدن الكبرى في أوروبا القارية، وآسيا، والشرق الأوسط. في أغسطس 2015، باعت بيرسون حصتها البالغة 50 بالمائة في الصحيفة لشركة الاستثمار الإيطالية التابعة لعائلة أنييلي، إكسور، مقابل 469 مليون جنيه إسترليني (531 مليون دولار أمريكي) وأعادت الصحيفة الاستحواذ على الأسهم المتبقية مقابل 185 مليون جنيه إسترليني (206 مليون دولار أمريكي). وفي عام 2019، بلغ متوسط ​​توزيع المطبوعات العالمية أكثر من 909,476 نسخة؛ هذا، بالإضافة إلى وجودها الرقمي، يصل إلى أكثر من 1.6 مليون. عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، تصل إلى 35 مليون جمهور، اعتبارًا من عام 2016. تركز الصحيفة بشكل بارز على صحافة البيانات وتحليلها على التقارير الأصلية، مما أثار النقد والإشادة. تأسست مجلة الإيكونوميست عام 1843، وتم توزيعها لأول مرة على يد الاقتصادي الاسكتلندي جيمس ويلسون لحشد الدعم لإلغاء قوانين الذرة البريطانية (1815-1846)، وهو نظام لتعريفات الاستيراد. مع مرور الوقت، توسعت تغطية الصحيفة بشكل أكبر في الاقتصاد السياسي وبدأت في نهاية المطاف في نشر مقالات عن الأحداث الجارية، والمالية، والتجارة، والسياسة البريطانية. طوال منتصف القرن العشرين وحتى أواخره، قامت بتوسيع تصميمها وشكلها بشكل كبير، حيث أضافت أعمدة الرأي والتقارير الخاصة والرسوم الكاريكاتورية السياسية ورسائل القراء وقصص الغلاف والنقد الفني ومراجعات الكتب وميزات التكنولوجيا. غالبًا ما يمكن التعرف على الورقة من خلال اللوحة الحمراء لمحرك الإطفاء والأغلفة الموضعية الموضحة. تتم كتابة المقالات الفردية بشكل مجهول، بدون عنوان ثانوي، حتى تتمكن الصحيفة من التحدث بصوت جماعي واحد. يتم استكماله بمجلة أسلوب الحياة الشقيقة 1843 ومجموعة متنوعة من الملفات الصوتية والأفلام والكتب. يدور الموقف التحريري لصحيفة الإيكونوميست في المقام الأول حول الليبرالية الكلاسيكية والاجتماعية، وعلى الأخص الليبرالية الاقتصادية. منذ تأسيسها، دعمت الحركة الوسطية الراديكالية، مفضلة السياسات والحكومات التي تحافظ على السياسات الوسطية. تدافع الصحيفة عادةً عن الليبرالية الاقتصادية، وخاصة الأسواق الحرة، والتجارة الحرة، والهجرة الحرة، وإلغاء القيود التنظيمية، والعولمة. على الرغم من الموقف التحريري الواضح، إلا أنه يُنظر إليها على أنها لا تحتوي على الكثير من التحيز في التقارير، وتمارس تدقيقًا صارمًا للحقائق وتحريرًا صارمًا. أدى استخدامها المكثف للتلاعب بالألفاظ، وأسعار الاشتراك المرتفعة، وعمق التغطية، إلى ربط الصحيفة بقراء ذوي دخل مرتفع ومتعلمين، مما استقطب دلالات إيجابية وسلبية. وتماشيًا مع هذا، تدعي أن لديها قراء مؤثرين من قادة الأعمال البارزين وصانعي السياسات.

الموقع الإلكتروني: economist.com

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