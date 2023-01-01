NZZ نوين تسورشر تسايتونج. نويه تسورخر تسايتونج (Neue Zürcher Zeitung) هي صحيفة يومية سويسرية تصدر باللغة الألمانية، تنشرها NZZ Mediengruppe في زيورخ. تأسست الصحيفة عام 1780. وُصفت بأنها تتمتع بسمعة طيبة باعتبارها صحيفة عالية الجودة، باعتبارها الصحيفة السويسرية الألمانية المسجلة، وبأنها تقدم تقارير موضوعية ومفصلة عن الشؤون الدولية.

الموقع الإلكتروني: nzz.ch

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