WebCatalog
NZZ

NZZ

nzz.ch

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NZZ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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NZZ نوين تسورشر تسايتونج. نويه تسورخر تسايتونج (Neue Zürcher Zeitung) هي صحيفة يومية سويسرية تصدر باللغة الألمانية، تنشرها NZZ Mediengruppe في زيورخ. تأسست الصحيفة عام 1780. وُصفت بأنها تتمتع بسمعة طيبة باعتبارها صحيفة عالية الجودة، باعتبارها الصحيفة السويسرية الألمانية المسجلة، وبأنها تقدم تقارير موضوعية ومفصلة عن الشؤون الدولية.

الموقع الإلكتروني: nzz.ch

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