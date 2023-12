الغارديان هي صحيفة يومية بريطانية. تأسست في عام 1821 باسم The Manchester Guardian، وغيرت اسمها في عام 1959. إلى جانب الصحف الشقيقة The Observer وThe Guardian Weekly، تعد The Guardian جزءًا من مجموعة Guardian Media Group المملوكة لشركة Scott Trust. تم إنشاء الصندوق في عام 1936 "لتأمين الاستقلال المالي والتحريري لصحيفة الغارديان إلى الأبد ولحماية الحرية الصحفية والقيم الليبرالية لصحيفة الغارديان بعيدًا عن التدخل التجاري أو السياسي". تم تحويل الصندوق إلى شركة محدودة في عام 2008، مع دستور مكتوب بحيث يحافظ لصحيفة The Guardian على نفس وسائل الحماية التي تم تضمينها في هيكل Scott Trust من قبل منشئيها. يتم إعادة استثمار الأرباح في الصحافة بدلاً من توزيعها على المالكين أو المساهمين. خلفت رئيسة التحرير كاثرين فينر آلان روسبريدجر في عام 2015. منذ عام 2018، تم نشر أقسام ورق الصحف الرئيسية في الصحيفة في شكل صحف شعبية. اعتبارًا من فبراير 2020، بلغ توزيع نسختها المطبوعة 126.879 نسخة يوميًا. للصحيفة نسخة إلكترونية، TheGuardian.com، بالإضافة إلى موقعين دوليين، Guardian Australia (تأسست عام 2013) وGuardian US (تأسست عام 2011). ينتمي قراء الصحيفة عمومًا إلى التيار اليساري السائد للرأي السياسي البريطاني، وقد أدت سمعتها كمنصة للافتتاحيات الليبرالية الاجتماعية واليسارية إلى استخدام "القارئ الغارديان" و"الغارديانيستا" كصفات تحقيرية في كثير من الأحيان لأولئك الذين من الميول اليسارية أو "الصحيحة سياسيا". أدت الأخطاء المطبعية المتكررة خلال عصر التنضيد اليدوي إلى قيام مجلة Private Eye بإطلاق اسم "Grauniad" على الصحيفة في الستينيات، وهو لقب لا يزال يستخدمه المحررون أحيانًا للسخرية الذاتية. ثقة الجمهور بعناوين محددة عبر الإنترنت، سجلت صحيفة الغارديان أعلى النتائج فيما يتعلق بأخبار المحتوى الرقمي، حيث وافق 84٪ من القراء على أنهم "يثقون بما يرونه فيها". ذكر تقرير صدر في ديسمبر 2018 عن استطلاع أجرته شركة قياس الجمهور للناشرين (PAMCo) أن النسخة المطبوعة من الصحيفة كانت الأكثر ثقة في المملكة المتحدة في الفترة من أكتوبر 2017 إلى سبتمبر 2018. كما ورد أنها الأكثر ثقة في المملكة المتحدة. - قراءة "العلامات التجارية عالية الجودة" في المملكة المتحدة، بما في ذلك الإصدارات الرقمية؛ وشملت العلامات التجارية الأخرى "ذات الجودة" The Times وThe Daily Telegraph وThe Independent وi. في حين أن التوزيع المطبوع لصحيفة الغارديان آخذ في الانخفاض، أشار التقرير إلى أن الأخبار الواردة من صحيفة الغارديان، بما في ذلك تلك التي يتم نشرها عبر الإنترنت، تصل إلى أكثر من 23 مليون بالغ في المملكة المتحدة كل شهر. ومن بين "السبق الصحفي" الملحوظ الذي حصلت عليه الصحيفة كان هاتف 2011 News International - فضيحة القرصنة - وعلى وجه الخصوص اختراق هاتف المراهق الإنجليزي المقتول ميلي داولر. أدى التحقيق إلى إغلاق صحيفة نيوز أوف ذا وورلد، صحيفة الأحد الأكثر مبيعًا في المملكة المتحدة وواحدة من أكثر الصحف انتشارًا في التاريخ. في يونيو 2013، نشرت صحيفة الغارديان خبرًا عن قيام إدارة أوباما بجمع سجلات هاتفية سرية لشركة Verizon، وكشفت لاحقًا عن وجود برنامج المراقبة PRISM بعد أن تسربت معرفته إلى الصحيفة من قبل المخبر والمتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن. وفي عام 2016، قادت صحيفة الغارديان تحقيقًا في أوراق بنما، وكشفت عن روابط رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون بحسابات مصرفية خارجية. حصلت على لقب "صحيفة العام" أربع مرات في حفل توزيع جوائز الصحافة البريطانية السنوي: آخرها في عام 2014، لتقاريرها عن المراقبة الحكومية.

الموقع الإلكتروني: theguardian.com

