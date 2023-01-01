Tether هي عملة مشفرة تحتوي على رموز صادرة عن شركة Tether Limited، والتي بدورها تخضع لسيطرة مالكي Bitfinex. يُطلق على Tether اسم العملة المستقرة لأنه تم تصميمها في الأصل لتكون قيمتها دائمًا 1.00 دولارًا أمريكيًا، مع الاحتفاظ باحتياطي قدره 1.00 دولار لكل عملة يتم إصدارها.

الموقع الإلكتروني: tether.to

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