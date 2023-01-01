WebCatalog
TermsFeed

TermsFeed

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: termsfeed.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TermsFeed على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منشئ سياسة الخصوصية والشروط والأحكام واتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وإخلاء المسؤولية والمزيد. لمواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وSaaS وFacebook.

الموقع الإلكتروني: termsfeed.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TermsFeed. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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